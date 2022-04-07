Как уточнили в облсуде, 14 апреля состоится обсуждение последствий вердикта присяжных, после чего будет вынесен приговор.

Во Владимирской области два организатора нарколаборатории признаны виновными в производстве наркотиков. Однако присяжные признали их заслуживающими снисхождения. Подробности дела рассказали в пресс-службе Владимирского областного суда.Опытным путём «Химики» получили 26 кг мефедрона. «Зелье» производилось в Петушинском районе на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Восток-6». Сбывались запрещенные вещества преимущественно в Подмосковье - при помощи закладок и через интернет.Как уточнили в облсуде, 14 апреля состоится обсуждение последствий вердикта, после чего будет вынесен приговор.Причины, по которым присяжные заседатели сжалились над наркодилерыми, не уточняются.