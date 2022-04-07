Во вторник, 5 апреля, на территории села Новое Суздальского района состоялись пожарно-тактическое занятие с развёртыванием опорного пункта по тушению крупных пожаров. Пожарно-тактические

Во вторник, 5 апреля, на территории села Новое Суздальского района состоялись пожарно-тактическое занятие с развёртыванием опорного пункта по тушению крупных пожаров. Пожарно-тактические занятия и командно-штабные учения являются важной составляющей комплекса мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2022 года. На основании данных Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды пожароопасный период в 33 регионе начнётся