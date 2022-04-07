Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- 13-я квитанция
Жители областного центра меряются...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- 13-я квитанция
Жители областного центра меряются суммами в квитанциях с перерасчетом за тепло. Можно ли вернуть деньги?
- Судьба Успенского собора
Владимирская епархия намерена вернуть Успенский собор. Какие аргументы приводит митрополит Тихон? И что отвечают во Владимиро-суздальском музее-заповеднике?
- Квантовый юбилей
Биоразлагаемый пластик, умный квадрокоптер, робот-пекарь и другие изобретения. Кванторианцы поделились своими достижениями за пять лет.