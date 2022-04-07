Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - 13-я квитанция Жители областного центра меряются...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- 13-я квитанцияЖители областного центра меряются суммами в квитанциях с перерасчетом за тепло. Можно ли вернуть деньги?- Судьба Успенского собораВладимирская епархия намерена вернуть Успенский собор. Какие аргументы приводит митрополит Тихон? И что отвечают во Владимиро-суздальском музее-заповеднике?- Квантовый юбилейБиоразлагаемый пластик, умный квадрокоптер, робот-пекарь и другие изобретения. Кванторианцы поделились своими достижениями за пять лет.