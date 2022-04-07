Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Авдеев и общественники
Медицина, экология, проблемы...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Авдеев и общественники
Медицина, экология, проблемы земель сельхозназначения. Глава региона Александр Авдеев встретился с членами областной Общественной палаты.
- Школьники из Донбасса
Дети Донбасса отправились во владимирские школы и детские сады. Какие трудности они испытывают?
- Квантовый юбилей
Биоразлагаемый пластик, умный квадрокоптер, робот-пекарь и другие изобретения. Кванторианцы поделились своими достижениями за пять лет.