Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Авдеев и общественники Медицина, экология, проблемы...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Авдеев и общественникиМедицина, экология, проблемы земель сельхозназначения. Глава региона Александр Авдеев встретился с членами областной Общественной палаты.- Школьники из ДонбассаДети Донбасса отправились во владимирские школы и детские сады. Какие трудности они испытывают?- Квантовый юбилейБиоразлагаемый пластик, умный квадрокоптер, робот-пекарь и другие изобретения. Кванторианцы поделились своими достижениями за пять лет.