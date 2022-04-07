Смотрите в программе Вести-Владимир: - 13-я квитанция Жители региона делятся суммами в...

Смотрите в программе "Вести-Владимир":- 13-я квитанцияЖители региона делятся суммами в квитанциях с перерасчетом за тепло. Откуда они берутся и как можно сэкономить?- Судьба Успенского собораВладимирская епархия настаивает на передаче ей Успенского кафедрального собора. Какие у церкви аргументы?- Поддержка словомПисьма дружбы для детей Донбасса, приехавших во Владимирскую область. Кто нашел для них добрые слова?