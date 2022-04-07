Смотрите в программе Вести-Владимир:
- 13-я квитанция
Жители региона делятся суммами в...
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
- 13-я квитанция
Жители региона делятся суммами в квитанциях с перерасчетом за тепло. Откуда они берутся и как можно сэкономить?
- Судьба Успенского собора
Владимирская епархия настаивает на передаче ей Успенского кафедрального собора. Какие у церкви аргументы?
- Поддержка словом
Письма дружбы для детей Донбасса, приехавших во Владимирскую область. Кто нашел для них добрые слова?