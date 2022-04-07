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<a href="https://33live.ru/novosti/07-04-2022-vice-prezident-vladimirskoj-oblastnoj-notarialnoj-palaty-elena-starova-o-supruzheskoj-dole-i-situacii-s-brachnymi-dogovorami.html" target="_blank">Вице-президент владимирской областной нотариальной палаты Елена Старова - о супружеской доле и ситуации с брачными договорами</a> - Что такое супружеская доля, имущество супругов. И ситуация с брачными договорами во Владимирской...