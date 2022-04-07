Во Владимире местного жителя привлекли к ответственности за дискредитацию ВС РФ. В начале марта во Владимире сотрудники полиции пресекли противоправные действия местного жителя. Он

Во Владимире местного жителя привлекли к ответственности за дискредитацию ВС РФ. В начале марта во Владимире сотрудники полиции пресекли противоправные действия местного жителя. Он демонстрировал плакат, содержание которого дискредитировало Вооруженные Силы Российской Федерации. В отношении гражданина полицейские составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования