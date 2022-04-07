Владимирцы получили квитанции за отопление с шокирующими суммами корректировок. Максимально - на...

Владимирцы получили квитанции за отопление с шокирующими суммами корректировок. Максимально - на десять и даже двадцать тысяч рублей - платежи выросли во Владимире и Киржаче. Общий объем доначислений по региону - больше трехсот миллионов рублей. Откуда такие цифры? Кто и как должен экономить тепло? И есть ли возможность не платить совсем? - разбиралась Дарья Давыдова.Александр Белозерских, директор по продажам владимирского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс"- К сожалению из тридцати домов, которые хотелось бы выделить с наибольшими начислениями, только два дома обратились с вопросами, что нужно предпринять какие-то меры. И, к сожалению, у нас на сегодняшний момент идет апрель-месяц, а никакие мероприятия в домах не проводились и самое плохое, что энергоаудит не проведен, потому что в теплый период его провести будет невозможно.Счет судебных разбирательств вокруг "тринадцатых платежек" пока не в пользу собственников, говорит главный жилищный инспектор региона Елена Андреева. Вернуть деньги удалось лишь однажды - жителям Коврова. Счетчик в доме был установлен неправильно и считал как-то по-своему. Уйти от корректировки можно, если платить строго в отопительный сезон. Но навязать единую схему на уровне региона не получится. Решение принимают собственники.Елена Андреева, главный жилищный инспектор Владимирской области:- Более пятидесяти процентов домов у нас на 1/7, то есть на факте. Но, еще раз, не каждому это удобно, потому что в зимний период оплачивать платежи, бывает, десять тысяч за отопление, разные цифры, как у нас была холодная зима. Не всех это устраивает. Кому-то все-таки более удобно оплачивать равномерными платежами двенадцать месяцев.Владимирцам предлагают оформить рассрочку. Правда, под процент и не маленький. Но это условие прописано в постановлении Правительства. Готовность реально помочь своим гражданам выразили пока только власти Радужного. По решению местных депутатов, семь из двадцати одного миллиона рублей, которые жители ЗАТО оказались должны предприятию "Радугаэнерго", тепловикам перечислят из бюджета.Дарья Давыдова. Андрей Синягин.Вести-Владимир