Сложнее всего временным переселенцам даются русский язык и математика.

В детских садах и школах Владимирской области достаточно свободных мест, чтобы принять всех детей, прибывших к нам вместе со своими родителями из Украины и Донбасса. Об этом в ходе тематического брифинга сообщила и.о. директора департамента образования Светлана Болтунова.Адаптируются вместеПо данным на сегодняшний день, на территории нашего региона находятся 209 детей дошкольного возраста, вместе с родителями и опекунами приехавших из ДНР, ЛНР и Украины. В пунктах временного размещения проживают 146 малышей. По словам Светланы Болтуновой, 85 из них – успешно зачислены и уже начали посещать дошкольные образовательные организации. Родители 53 детей (как правило, возрастом до 3 лет) решили пока не отдавать своих чад в детсады и ясли. А ещё 37 ребят, вместе со своими родителями, сейчас проходят процедуру оформления.«Нужно отметить, что все органы местного самоуправления нашей области приняли решение освободить временных переселенцев от родительской платы за посещение их детьми дошкольных организаций, - говорит и.о. директора департамента образования. - Кроме того, в Собинском районе, где ребят, приехавших из ДНР, ЛНР и Украины, очень много, с целью их успешной адаптации и социализации в детском саду села Ворша подготовили отдельную группу, где дети все вместе занимаются и привыкают к новой обстановке».Благоприятные условияКроме того, сейчас на территории нашей области находятся 306 детей школьного возраста, ещё недавно учившихся в образовательных учреждениях Донбасса и Украины. Из них 220 ребят живут в пунктах временного размещения. Всего в общеобразовательные организации региона зачислили 230 школьников.- Ребята рассказывают о трудностях, которые они испытывают на новых местах. Прежде всего они говорят, что им сложно осваивать такие предметы, как русский язык и математика. Поэтому во всех школах, если есть необходимость, педагоги дополнительно проводят занятия с детьми временных переселенцев, - говорит Светлана Болтунова.Кроме того, местные школьники, которые учатся в одних классах с ребятами, временно покинувшими места своего жительства, оказывают им очень ощутимую помощь. Например, дополнительно занимаются с ними по сложным предметам, помогают социализироваться. «Владимирские школьники относятся с большим пониманием к таким ребятам и помогают им в решении самых разных вопросов», - уверяют в департаменте образования.В зоне особого внимания педагогов находятся ученики, которые в этом году заканчивают 9-е и 11-е классы. Они должны получить документы об образовании и дальше строить свою судьбу. В этом им ничто не должно помешать.Ребят из ДНР, ЛНР и Украины, которым в этом году предстоит закончить 11 класс, сейчас в нашей области всего 5. Все они планируют поступать в ВУЗы. Представители департамента образования с ними встретились и выяснили, что им нужны дополнительные занятия для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ. Владимирские учителя уже работают с ребятами.Кроме того, в наших школах сейчас учатся 12 детей временных переселенцев, которые заканчивают 9 класс. Больше половины из них планирую поступать в учреждения среднего профессионального образования. Необходимые консультации с ними уже провели.- К нам приехали ребята, которые на своей родине учились в колледжах. Их 10 человек. 8 из них уже учатся в профессиональных образовательных организациях региона. Ребят успешно зачислили и создали для них все необходимые условия. 3 человека – студенты. Они уже учатся в ВлГУ, - говорит Светлана Болтунова.