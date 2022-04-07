С 22 апреля по 13 мая в районах области пройдут высадки деревьев в память о погибших в годы Великой...

С 22 апреля по 13 мая в районах области пройдут высадки деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.В прошлом году в рамках этого федерального проекта в нашем регионе было посажено более двухсот двадцати тысяч сеянцев хвойных пород на общей площади 47 гектаров. Количество добровольцев - полторы тысячи человек. В этом году центральное мероприятие акции пройдет 11 мая в Судогодском районе, сообщают в департаменте лесного хозяйства. На его официальном сайте есть подробнее расписание всех весенних посадок. Местоположение участков определено на карте сайта акции садпамяти2022.рф .