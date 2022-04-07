Владимирские медицинские учреждения расторгли контракты с поставщиком общественного питания,...

Владимирские медицинские учреждения расторгли контракты с поставщиком общественного питания, сообщают в пресс-службе администрации области.Роддом №2 и наркодиспансер отказались от услуг ООО "Дан" ещё до возбуждения уголовного дела.Как мы писали, после прокурорской проверки на ООО «Дан» было заведено уголовное дело в результате найденных многочисленных нарушений.Не дожидаясь прокурорского расследования, медицинский персонал провел свою проверку, в ходе которой выяснил, что еду для их пациентов готовят и транспортируют в ненадлежащих условиях.В настоящее время завтраки обеды и ужины готовятся в пищеблоке ОДКБ. Продукты трижды в день проходят пробу. Жалоб не поступает.Департамент здравоохранения обещает усилить контроль за работой поставщиков услуг питания во всех учреждениях здравоохранения области.Фото: gorodovoy.ru/