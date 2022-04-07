Проводят дополнительное исследование рынка. Администрация Владимира ответила на запрос “Шестого канала”. Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что торги на закупку 17 новых

Проводят дополнительное исследование рынка. Администрация Владимира ответила на запрос “Шестого канала”. Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что торги на закупку 17 новых автобусов для Владимира не состоялись. На них попросту никто не заявился. Мы спросили у городских чиновников, что делать думают и удастся ли закупить столько же автобусов, сколько планировалось в рамках