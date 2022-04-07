Это автобиографичный проект-эксперимент владимирской художницы Валентины Ивакиной.

Во Владимире 9 апреля откроется выставка «Страхи темноты». Она появится в Центре современной культуры «Флигель». Это автобиографичный проект-эксперимент владимирской художницы .«Замысел возник с эскиза для фестиваля стрит-арта. На картинке изображена девочка, которая стоит на табурете, а вокруг неё — милые чудовища. Основной посыл в том, что только нам решать, чем станут для нас наши страхи — врагами или союзниками. Я попыталась препарировать свои основные страхи, а теперь предлагаю посетителям стать зрителями этого эксперимента», - она.Добавим, что выставка будет сопровождаться мероприятиями, подготовленными командой «Флигеля», о которых Центр расскажет дополнительно.График работы: с 9 по 28 апреля, ежедневно с 12:00 до 20:00. Вход - свободный.