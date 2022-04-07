Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Вечером 6 апреля на Лыбедской магистрали произошло тройное ДТП. Об этом сообщают очевидцы произошедшего вМашина коммунальщиков, двигаясь по Лыбеди стороны Доброго, из крайнего левого ряда начала поворачивать направо в направлении улицы Горького. Пересекая две соседние полосы, она нарушала правила дорожного движения. В этот момент в неё врезались две легковушки.Судя по , отечественное авто зацепило грузовик левым боком, а вот иномарке повезло меньше - удар пришёлся в лоб.По информации пресс-службы УМВД, в результате аварии пострадали два человека - водитель Daewoo и 16-летний подросток.Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.