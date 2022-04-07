Политик скончался 6 апреля. Ему было 75 лет.

Владимирское региональное отделение партии «Родина» предложило установить на железнодорожном вокзале мемориальную доску Владимиру Жириновскому. Обращение уже направлено генеральному директору ОАО «РЖД» Олегу Белозерову.Бессменный лидер ЛДПР многократно бывал на владимирском вокзале и встречался с горожанами.«Владимир Вольфович – известный политический деятель, доктор философских наук, заслуженный юрист страны и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», - пояснили в политическом объединении.Добавим, что политик скончался 6 апреля. Ему было 75 лет.Как сообщает региональное отделение либерал-демократов, прощание с усопшим состоится 8 апреля в Колонном зале Дома союзов в Москве.Владимирцам предлагают почтить память Владимира Жириновского в областном центре. Для этого они могут принести цветы в офис партийцев на Луначарского-3 и выразить свои соболезнования.