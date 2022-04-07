По поручению прокурора области Владислава Малкина прокуратурой города Владимира проведена проверка...

По поручению прокурора области Владислава Малкина прокуратурой города Владимира проведена проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации горячего лечебного питания пациентов стационаров родильного дома № 2 города Владимира и Областной детской клинической больницы. Услуги питания оказываются ООО «ДАН» в рамках государственного контракта. В качестве производственных площадей для приготовления пищи на момент проверки использовались арендованные подвальные помещения на улице Гагарина.Как сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области, в ходе проверки, проведенной с привлечением специалистов управления Роспотребнадзора по Владимирской области, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области, оказалось, что санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние производственных площадей по указанному адресу было крайне неудовлетворительным, деятельность по изготовлению лечебного питания осуществлялась с грубыми нарушениями.Лица, осуществляющие приготовление лечебного питания, не были одеты в рабочую одежду, не использовали шапочки, перчатки, не имели медицинских книжек, иных необходимых документов.Лечебное питание для пациентов стационара родильного дома готовилось в антисанитарных условиях. Дезинфицирующие средства на предприятии полностью отсутствовали.Доставка питания осуществлялась в контейнерах, которые не подвергались санитарно-гигиенической обработке с использованием дезинфицирующих средств.В отобранных образцах обнаружены бактерии группы «кишечная палочка».Общество оказывает услуги питания с 1 января 2022 года. С начала периода оказания услуг у заказчика неоднократно возникали нарекания к качеству и безопасности оказанных услуг, поступали жалобы от пациентов, в адрес ООО «ДАН» направлялись претензии, ответов на которые не поступало, нарушения не устранялись.В этой связи материалы проверки направлены в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление либо создавшее угрозу наступления таких последствий).По результатам их рассмотрения в отношении генерального директора общества возбуждено уголовное дело. ​​​​​​Фото: https://stock.adobe.com/ru/