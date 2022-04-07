6 апреля в 22:22 на пересечении Лыбедской магистрали и Ерофеевского спуска произошло ДТП с...

6 апреля в 22:22 на пересечении Лыбедской магистрали и Ерофеевского спуска произошло ДТП с пострадавшими.По предварительной информации, водитель автомобиля «ГАЗ», 1986 г.р., осуществляя поворот, не предоставил преимущественное право в движении автомобилю «Деу», двигавшемуся в попутном направлении по средней полосе под управлением водителя 1980 г.р., в результате чего произошло столкновение транспортных средств, после которого «Деу» совершила столкновение с движущимся в попутном направлении по крайней правой полосе автомобилем «Меркурий». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской обрасти.В результате аварии водитель «Деу» направлен на амбулаторное лечение, его пассажир 2005 г.р.. госпитализирован.Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции.Фото и видео: Подслушано Автомобилистов | Владимир