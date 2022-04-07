За три месяца работа организации, которая оказывала услуги аутсорсинга, не раз вызывала нарекания и жалобы со стороны пациентов.

Во Владимире следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении гендиректора компании, отвечавшей за приготовление еды для пациентов роддома №2 и ОДКБ. В пище нашли кишечную палочку, питание готовилось в условиях антисанитарии.По версии Владимирской областной прокуратуры, компания «Дан», использовала для приготовления еды арендованные подвалы, которые находятся в неудовлетворительном санитарно-техническом и санитарно-гигиеническом состоянии. Повара не были облачены в рабочую одежду, не использовали шапочки, перчатки, не имели медкнижек и других обязательных документов. Дезинфицирующие средства на предприятии полностью отсутствовали. Доставка еды осуществлялась в контейнерах, которые не подвергались санобработке.Фирма оказывает услуги владимирским больницам с 1 января текущего года. За три месяца работа организации не раз вызывала нарекания и жалобы со стороны пациентов.Нарушения не устранялись. В результате по материалам проверки Следком возбудил дело по статье 236 УК РФ.