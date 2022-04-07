Власти выправляют им документы и персонально подходят к решению проблем каждого ребенка.

Во Владимирскую область из ЛНР, ДНР и Украины прибыли 528 детей. Большинство из них уже бесплатно устроены в детские сады, школы и колледжи. Об этом рассказала ио директора департамента образования Светлана Болтунова.Среди ребят - 209 дошколят, из которых 146 проживают в пунктах временного размещения. При этом 85 девочек и мальчиков уже начали посещать сады. Ещё 37 малышей сейчас оформляют. Остальные семьи пока решили не отправлять детей в сад.«Решено освободить родителей от платы за учреждения. Расходы несут муниципалитеты. В селе Ворша Собинского района создали отдельную группу. Туда ребят возит автобус», - пояснила Светлана Болтунова.С территории Донбасса также эвакуировано 306 школьников, 230 из которых уже сели за парты во Владимире, Коврове, Камешковском и Собинском районах.«Учащимся 9 и 11 классов уделяется особое внимание. Им нужно получить документ об образовании. С их родителями состоялись индивидуальные беседы. Многие попросили дополнительные занятия. Учителя уже начали их проводить», - добавила она.Выпускники пока не определились с местом для дальнейшего обучения. Они планируют вернуться домой.Что касается студентов, то восемь подростков уже ходят в колледжи и ВлГУ. Все определены на бюджетные места.