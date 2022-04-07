С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 148457 владимирцев.

Во Владимирской области на 7 апреля выявлено 163 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 31 человека. Ещё 25 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 23 - в Ковровском, по 2 - в Петушинском, Собинском, Гороховецком, Селивановском и Юрьев-Польском, 4 - в Кольчугинском, 9 - в Александровском, 11 - в Гусь-Хрустальном, 1 - в Судогодском, 3 - в Камешковском, по 8 - в Меленковском и Суздальском, 30 - в Вязниковском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 148457 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 40517 заболевших во Владимире, 17547 - в Ковровском районе и 16304 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.