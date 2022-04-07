Всего выплаты к празднику в регионе получат свыше 6,1 тысяч ветеранов, на эти цели предусмотрено...

Всего выплаты к празднику в регионе получат свыше 6,1 тысяч ветеранов, на эти цели предусмотрено 25,2 млн рублей.Размер выплаты варьируется в зависимости от категории получателей, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области. Так, по 6 тыс. рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны (из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»). Выплата в размере 4 тыс. рублей назначена труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда (ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 2 − 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах») и малолетним узникам фашистских концлагерей.Наряду с ветеранами Великой Отечественной войны в регионе денежные выплаты ко Дню Победы получат свыше 69,5 тыс. «детей войны» (на сумму 79,8 млн рублей, размер выплаты – 1132 рубля) и 938 вдов инвалидов и участников войны (на сумму 3,8 млн рублей, размер выплаты − 4082 рубля). В случае, если получатель относится к категории «дети войны», при этом является вдовой участника войны и тружеником тыла, ему будет оказана финансовая поддержка по каждому из трёх оснований (1132 рубля + 4082 рубля + 4000 рублей, т.е. 9214 рублей).На лицевые счета граждан в финансово-кредитных учреждениях выплаты поступят в первой декаде апреля. Жителям, получающим пенсию через почтовые отделения связи, финансовая поддержка будет оказана по месту жительства в течение апреля, согласно установленному графику доставки, совместно с пенсионным обеспечением.Фото: https://avo.ru/