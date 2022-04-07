Во Владимирской области на энергосберегающие заменено почти 70 процентов уличных светильников. Это...

Во Владимирской области на энергосберегающие заменено почти 70 процентов уличных светильников. Это один из итогов программы энергосбережения.Владимирская область по-прежнему остается единственным регионом в стране, где инвесторам возмещают до 40 процентов стоимости приобретенного энергоэффективного оборудования. При реализации контракта субсидию из областного бюджета получает муниципалитет, который либо раньше завершает оплату по контракту, или же сокращает размер ежемесячных выплат. На сегодня, объем таких субсидий на модернизацию уличного освещения составил почти 147 миллионов рублей. Экономия на электроэнергии при этом, в среднем, 67 процентов. Так, благодаря замене городского освещения бюджеты Коврова, Гусь-Хрустального, Александрова и Камешкова за год все вместе сэкономили более ста миллионов.