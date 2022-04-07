Родителям перечислят сумму сразу за два месяца.

Во Владимирской области с 1 мая начнётся приём заявлений на новую выплату на детей от 8 до 17 лет стартует. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации со ссылкой на Пенсионный фонд.«Подав заявление после 1 мая, семья получит сумму сразу за два месяца. Важным условием для назначения пособия является размер дохода родителей, который не должен превышать 12274 рубля на человека», - пояснили власти.В зависимости от зарплат размер субсидии составит 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума. Базовый размер пособия - 5953(50%). Если с учётом его достаток владимирцев всё равно окажется ниже прожиточного минимума, то назначат 75%(8929) и так далее до 100%.Напомним, сейчас господдержку могут оформить только одинокие папы или мамы.