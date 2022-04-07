Срок ответа увеличен до суток.

С 8 апреля скорректирована работа помощи пациентам. Теперь они будут доступны только в будни с 8 до 18 часов. Срок ответа увеличен до суток. Об этом сообщает департамент здравоохранения.Напомним, что появление нового средства для коммуникации пациентов и врачей ведомство в начале недели.«Основная цель – повышение качества и доступности медицины для населения. Через Telegram жители смогут оставлять свои жалобы и получать ответы», - заверили в обладминистрации.С помощью чата можно записаться на приём к врачу, вызвать доктора на дом, сообщить об очередях в поликлиниках, грубом обращении, записаться на обследование и тестирование.Ссылки для вступления:- – больницы Владимира;- – районные медучреждения региона.