Её получат более шести тысяч человек.

Во Владимирской области ветеранам Великой Отечественной войны начали перечислять выплату к 9 мая. Всего деньги получат более шести тысяч человек. На эти цели выделили 25,2 млн рублей.По шесть тысяч получат инвалиды и участники войны. По четыре тысячи - труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и узники фашистских концлагерей.Свыше 69,5 тысяч «детей войны» получат по 1132 рубля, а 938 вдов инвалидов и участников ВОв − по 4082 рубля.Средства поступят на лицевые счета граждан в первой декаде апреля. Если человек получает пенсию на почте, то деньги принесут в течение месяца.