За последние сутки во Владимирской области выявлено 163 случая заражения коронавирусом. Это на 15 меньше, чем накануне. Госпитализировано 27. Это на 14 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 163 случая заражения коронавирусом. Это на 15 меньше, чем накануне. Госпитализировано 27. Это на 14 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 148 457. В лидерах по приросту Владимир – 31 заболевший за сутки. Муром на втором месте – 31. На