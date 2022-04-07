А во Владимирском государственном университете прошли Дни студенческой науки. Все завершилось...

А во Владимирском государственном университете прошли Дни студенческой науки. Все завершилось масштабной выставкой. Молодые ученые представили свои разработки и получили экспертные оценки. Максим Калашников продолжит.От идеи до изобретения. Магистрант ВлГУ Александр Сурков на своём примере показывает, что учеба – это не только сухая теория. Студент создал уникальный механизм с управляемой траекторией криволинейного перемещения. Говорит, не всё получалось с первого раза, но результат стоит затраченных сил. Получено два патента. Разработку можно использовать на промышленных предприятиях.Александр Сурков, студент ВлГУ:- Мы можем на конец этого шарнира повесить какой-то груз и перемещать. Также можно использовать это как систему наведения. Например, на подводной лодке. Мы можем перевернуть, и это будет система наведения.Научно-исследовательская деятельность – одна из приоритетных для Владимирского государственного университета. В этом году формат выставки изменили. Студенты не только презентовали научные проекты, но и провели мастер-классы, познакомив со своей областью знаний. Под руководством наставников подготовили научно-технические, творческие, методические разработки. Так, будущие психологи рассказали про терапевтическую технику рисования кварцевым песком.Снежана Чумак, студентка ВлГУ:- Рисование песком - оно вообще помогает снять стресс. С помощью этого метода психологи узнают что-то новое о человеке. Он раскрывается, у него какие-то уходят границы.Выставку посетили Анзор Саралидзе и сенатор Ольга Хохлова — выпускница ВлГУ. Ректор Владимирского госуниверситета отметил: все инициативы, предложенные студентами, будут обязательно рассмотрены, вуз окажет молодым ученым поддержку.Анзор Саралидзе, ректор ВлГУ:- В рамках этой встречи мы посмотрели все экспозиции, ребята нам показали и рассказали, чем они занимаются, начиная с 1-го курса и до 4-го, и ребята из сегодняшней магистратуры. Чуть попозже, через неделю, мы соберем тех активных студентов, которые всё-таки избрали для себя направление в жизни — это наука, исследования, и обязательно будем обсуждать, какие меры поддержки необходимы для них.Инженеры, IT-шники, строители, психологи, педагоги, юристы, историки, физики, реставраторы — проект каждого из участников неповторим. Для студентов эти работы могут стать стартом в большую науку и возможностью получить признание уже на федеральном уровне.Максим Калашников, Илья Хлудов. “Вести-Владимир”