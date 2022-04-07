Скорость южного ветра будет достигать 18 метров в секунду.

После снегопадов и холодных ветров, которые обрушились на Владимирскую область в начале апреля, синоптики прогнозируют потепление до +15 градусов. При этом в среду и четверг владимирцам обещают снег с дождём. Погода будет облачной, но с прояснениями. За окном - от 5 до 7 градусов тепла.В пятницу воздух прогреется до 13-15, без осадков. Метеорологи сообщают, что в выходные зарядят дожди.Атмосферное давление составит 742-744 миллиметра ртутного столба. Скорость южного ветра будет достигать 18 метров в секунду.