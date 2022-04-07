По состоянию на 7 апреля в медорганизациях региона действуют 500 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 7 апреля в медорганизациях региона действуют 500 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 64,4 процента из них занято (322), свободны 178 коек.141279 пациентов с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 191 человек.За период наблюдения в области отмечено 3380 летальных случаев, за сутки – человека.Напомним, на территории Владимирской области за прошедшие сутки 7 апреля 2022 года лабораторно подтверждено 163 случая заболевания, коронавирусной инфекцией, госпитализация потребовалась 27 жителям региона.Фото: https://pixabay.com/ru/