Прокуратура Владимирской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии...

Прокуратура Владимирской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.Установлено, что заведующая отделом имущественных и земельных отношений муниципального казенного учреждения «Дирекция жизнеобеспечения в городе Карабаново» для заключения договора социального найма муниципальной квартиры и дальнейшей ее приватизации и продажи приискала гражданина, с которым у нее имелись приятельские отношения.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, в 2020 году она подготовила фиктивную выписку из протокола заседания жилищно-бытовой комиссии, согласно которой ее знакомый получил разрешение на регистрацию, заключил договор социального найма и приватизировал жилье. После этого квартира была продана, а полученные деньги в сумме 500 тысяч рублей чиновница присвоила.Прокуратура внесла представление директору муниципального учреждения «ДЖН» г. Карабаново. По результатам его рассмотрения чиновница уволена с занимаемой должности в связи с утратой доверия.Кроме того, следственными органами в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, она заключена под стражу.Прокуратурой предъявлен иск о взыскании с бывшей чиновницы суммы причиненного ущерба.Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры области.Фото: https://pixabay.com/ru/