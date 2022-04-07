Более 200 000 рублей взыскали судебные приставы с жителя Коврова, задолжавшего алименты своему...

Более 200 000 рублей взыскали судебные приставы с жителя Коврова, задолжавшего алименты своему 10-летнему ребенку. Исполнение решения суда ускорило желание не лишиться водительского удостоверения. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Владимирской области.По решению суда 31-летний мужчина был обязан ежемесячно выплачивать своему несовершеннолетнему сыну ¼ всех видов доходов, но с платежами молодой человек не торопился.Исполнительный документ о взыскании денежных средств с отца поступил в отделение судебных приставов Ковровского района. В рамках исполнительного производства к должнику были применены меры принудительного исполнения, в том числе наложение ареста на расчетные счета мужчины. Кроме того, судебный пристав установил наличие у должника водительского удостоверения. С целью побуждения его к исполнению обязанности по уплате алиментов, сотрудником ведомства применена одна из мер принудительного характера – ограничение в специальном праве.Несмотря на ограничительные меры мужчина категорически не хотел выполнять свои родительские обязанности перед сыном, а потому предпочел скрываться от сотрудников органа принудительного исполнения.Выплатить задолженность в полном объёме ковровчанин решил лишь после того, как был остановлен, управляя автомобилем, на одной из городских дорог сотрудниками ГИБДД. Чтобы не лишиться водительских прав, он незамедлительно погасил долг в размере свыше 200 000 тысяч рублей.Денежные средства поступила на счёт взыскателя. Текущие алиментные платежи находятся на контроле у судебного пристава.Фото: https://stock.adobe.com/ru/