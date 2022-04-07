В Муромский городской суд поступило исковое заявление местного жителя с требованием о взыскании с...

В Муромский городской суд поступило исковое заявление местного жителя с требованием о взыскании с администрации муниципального образования Судогодский район Владимирской области материального ущерба и компенсации морального вреда.Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Владимирской области, 11 декабря 2021 г. на 78 км автодороги Владимир-Муром в Судогодском районе истец, управляя автомобилем, при объезде упавшего на проезжую часть дерева совершил столкновение с другим автомобилем, в результате чего получил телесные повреждения, а его автомобилю причинены механические повреждения.Стоимость восстановительного ремонта автомобиля составляет более 1 миллиона рублей. Истец считает, что администрация Судогодского района обязана обеспечивать безопасность дорожного движения всеми возможными способами, осуществлять контроль за безопасным произрастанием деревьев в придорожной полосе в границе своего района, в связи с чем обратился в суд с иском и просит взыскать в свою пользу стоимость восстановительного ремонта автомобиля, судебные расходы и компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.По делу назначена подготовка к судебному разбирательству на 11 апреля 2022 года.Фото: https://stock.adobe.com/ru/