Заместителем Ковровского городского прокурора утверждено обвинительное заключение и направлено в...

Заместителем Ковровского городского прокурора утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении ковровчанина. Он обвиняется в систематическом предоставлении помещений для потребления наркотических средств и незаконном сбыте наркотических средств, совершенном в значительном размере.В ходе предварительного следствия установлено, что с января по июль 2021 года обвиняемый систематически предоставлял для потребления наркотических средств свою квартиру, расположенную в Коврове, 6-ти лицам.Кроме того, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, в ноябре 2021 года злоумышленник самостоятельно изготовил наркотическое средство дезоморфин и в тот же день договорился о встрече с неустановленным лицом, не догадываясь о проводимых оперативными работниками мероприятиях, в результате чего был задержан непосредственно после сбыта наркотика.Данное уголовное дело будет рассмотрено по существу Ковровским городским судом.Максимальное наказание за данные преступления составляет 15 лет лишения свободы.Фото: https://pixabay.com/ru/