Собственники смогут неплохо сэкономить.

Собственники смогут неплохо сэкономить.Оплачивая коммунальные услуги, собственники квартир, в том числе, финансируют деятельность своей управляющей компании и делают взносы на капитальный ремонт, разумеется, не просто так. Мало кто знает, но в ряде случаев от УК можно потребовать произвести замену оборудования или выполнить ремонт в доме за свой счет.Грамотные владельцы жилья могут неплохо сэкономить, если обратятся в управляющую компанию. К примеру, бесплатно в квартире можно заменить батареи. Если радиатор не отделен от главной трубы запорным механизмом, значит он является частью общедомовой системы отопления, за которую отвечает УК.Аналогично можно поступить и с полотенцесушителем в ванной комнате. Кстати, при отказе управляющей компании исполнять свои обязанности следует направить жалобу в жилищную инспекцию. А вот электросчетчики ставить и ремонтировать обязана уже компания, поставляющая электроэнергию.Сэкономить собственники недвижимости могут и при ремонте балкона. Замена обветшалой плиты – обязанность УК или ТСЖ. Системы водоснабжения и вентиляции также находятся в ведении управляющей компании. Более того, за самовольные манипуляции с трубами и шахтами граждане могут получить штраф.Кстати, по данным , курс доллара на Мосбирже впервые с начала года преодолел отметку в 82 доллара, поэтому важно экономить денежные средства и не переплачивать за то, что вам положено бесплатно.