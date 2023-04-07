Традиции и приметы

Традиции и приметыИСТОРИЯ ПРАЗДНИКАБлаговещение Пресвятой Богородицы считается одним из 12 важнейших праздников для православной церкви. Они описывают события земной жизни Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы, а по степени значимости уступают лишь Пасхе.Непреходящий праздник ежегодно отмечается 7 апреля и в 2023 году выпадает на пятницу. Дата подобна неслучайно, ведь от нее ведется отчет девяти месяцев до Рождества Христова, уточняет .В этот день православные отмечают важнейшее событие – получение благой вести о зачатии Иисуса Христа. Согласно библейскому преданию, благую весть Деве Марии сообщил архангел Гавриил.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 7 АПРЕЛЯ 2023 ГОДАБлаговещение Пресвятой Богородицы – уникальный праздник, когда следует отказаться от мирских забот и посвятить себя духовному развитию. Категорически запрещается 7 апреля ссориться с окружающими, сквернословить и сплетничать.Также не стоит планировать поездки. Тяжелая работа по дому тоже считается неприемлемой в праздничный день. Считается, что приготовлением пищи необходимо позаботиться накануне.ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ7 апреля важно посетить храм. Церковь на Благовещение Пресвятой Богородицы разрешает ослабить пост и насладиться рыбой и немного красным вином. Наши предки в праздничный день занимались сбором целебных трав, ибо верили, что Бог благословит все живое. Согласно народной примете, если сегодня установилась ясная погода, то летом можно ждать богатый урожай.