Как ведут себя звездные наследники

Как ведут себя звездные наследники18 апреля на сцене "Московского театра на Таганке" состоится премьера романтической трагедии "Это все она" с Викторией Толстогановой в главной роли. Создатели спектакля – продюсер Леонид Роберман и режиссер Данил Чащин. Корреспондент "Дни.ру" встретился с актрисой перед очередной репетицией.Эта постановка рассказывает о непростых взаимоотношениях между матерью и сыном. Героиня Виктории Толстогановой пытается сблизиться с ребенком через социальные сети и, зарегистрировавшись под вымышленным именем, вступает в доверительную переписку. А как у самой актрисы складываются отношения с собственными детьми? Ведь у нее самой сыновья – подростки. Федору – 14, Ивану – 12. Федор, кстати, помог в рождении этого спектакля – рекомендовал и подобрал для постановки две музыкальный композиции."У Федора сейчас удивительный по своей открытости и закрытости одновременно возраст, – говорит 51-летняя актриса. – Меня, кстати, подростки всегда раздражали – казалось, что более дебильного возраста не найти. Я прямо вижу в своем Федора, как его порой накрывает непонятный протест к чему-то, потом – как его эта ситуация отпускает. Может он с этим справиться или не может – вот за этим классно наблюдать. Ведь потом, годам к 17, когда нервная система устаканится, такого уже не будет".По наблюдению Виктории, в 14 лет подростки совершенно бесстрашные, поэтому и могут пойти на какие-то отчаянные шаги, не задумываясь о последствиях. "Мозги включатся позже, – пояснила актриса. – Но в подростковом возрасте все воспринимается острее, и не всегда от родителей это зависит"."Я не могу похвастаться, что являюсь другом для своих детей, – признается Виктория. – Но мне нравится степень доверительности нашего с ними общения. Хотя есть вещи в их жизни, которые я не знаю и не пытаюсь узнать".Дети Толстогановой, как и их сверстники, все время сидят в телефоне. "Моя старшая дочь Варвара еще что-то читает, а сыновья же вообще без конца в смартфоне – там вся их жизнь, куча чатов для общения, – вздыхает актриса. – Как-то сын Ваня сидел за моим компьютером и забыл закрыть переписку в "Телеграм" с одноклассниками. Я увидела ее случайно и сказала про эту сыну – мол, надо закрывать. И увидела, как он слегка побелел. Хотя читать переписку своего ребенка я не стала – я понимаю еще, если бы это был мужчина (смеется)"