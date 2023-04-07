Больше трехсот юных владимирцев стали гостями Недели детской книги. Это посчитали в областной...

Больше трехсот юных владимирцев стали гостями "Недели детской книги".Это посчитали в областной библиотеке для детей и молодежи.Это большая "История с продолжением". Вот уже восемьдесят лет праздник остается одним из самых значимых событий в отечественной детской литературе. Во Владимире для маленьких читателей провели серию познавательных викторин и квестов по мотивам книжных произведений, мастер-классов и заседаний творческих лабораторий. И, конечно, самыми ожидаемыми стали встречи с писателями. Ребята провели вечер в компании Виктории Ледерман, российской писательницы, автора "Календаря майя". У дебютной и одной из самых ивестных книг Ледерман во Владимире нашлось множество поклонников. Повесть о любимом Суздале детям презентовал писатель Александр Беспалов. И с большим интересом малыши послушали детские стихи в исполнении автора, владимирского поэта Андрея Филинова.