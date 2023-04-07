Во Владимире прошел суд над мужчиной, который в августе 2022 года, празднуя День города, изрядно напился и напал на сотрудников полиции, пытавшихся его задержать за дебоширское поведение. Как

Во Владимире прошел суд над мужчиной, который в августе 2022 года, празднуя День города, изрядно напился и напал на сотрудников полиции, пытавшихся его задержать за дебоширское поведение. Как тогда рассказывали пользователи соцсетей, в центре Владимира двое мужчин, еле стоя на ногах, приставали к прохожим, оскорбляли их и пытались развязать драку. На место подошли полицейские. Один