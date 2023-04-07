Достраивать хоккейный корт в поселке имени Воровского Судогодского района предстоит новому...

Достраивать хоккейный корт в поселке имени Воровского Судогодского района предстоит новому подрядчику.Сегодня Арбитражный суд признал законным расторжение контракта с фирмой "Транком строй" из Подмосковья.О долгострое ценой 50 миллионов рублей мы рассказывали в среду. Подрядчик должен был сдать объект в декабре прошлого года. Сейчас работы на стройплощадке полностью прекращены, а дорогостоящие стройматериалы лежат без присмотра. На месте спортивной арены- котлован и сваи. В начале этого года Администрация Судогодского района расторгла контракт с недобросовестными строителями, и сегодня суд признал это решение обоснованным. Теперь объект предстоит достраивать уже третьему по счёту подрядчику.