Полунин назвал главную цель песен популярного артиста.

Полунин назвал главную цель песен популярного артиста.Российский певец Ярослав Дронов, выступающий под пафосным псевдонимом SHAMAN, завоевывает все больше и больше аудитории. Миллионы поклонников приходят на его концерты и поют вместе с ним заученные наизусть патриотические песни, которые пробирают каждого до мозга костей, Казалось бы, никогда еще патриотизм не был так в моде. Ведь еще вчерашние юные почитатели кока-колы, Микки-Маусов и "Макдональдсов" уже сегодня танцуют под жаркие хиты "Я русский", "Встанем", "Моя Россия", "Ты моя" и многие другие. Что же это за явление, и что оно значит для коллег самого SHAMAN?В беседе с артист балета Сергей Полунин рассказал, что для него значат песни исполнителя SHAMAN. По словам артиста, песня "Я русский" означает нечто большее, чем просто принадлежность нации. Полунин уверен, что в данной композиции понятие "русский" не подразумевает национальность."Тут даже не про паспорт и не про гражданство", – рассказал Полунин.Таким образом, артист балета буквально отверг национальную идею самого хита "Я русский" и сделал ее более глобальной. Песня получила актуальность для всего мира, независимо от того, где находится ее поклонник.