Подозреваемого так до сих пор и не нашли.

Подозреваемого так до сих пор и не нашли.В октябре 2022 года у бизнесмена Мурата Джемакулова украли 6 миллионов рублей. ранее писали об этом инциденте. Однако подозреваемый Сергей Золин до сих пор находится в розыске.В октябре Мурат попросил своего приятеля Сергея передать деньги из Ставрополя в Москву – тот как раз летел в нужное время в столицу. Бизнесмен передал товарищу сумку с наличными, и с тех пор ни друга, ни деньги он больше не видел.23 числа Золин должен был встретиться с другим знакомым Джемакулова, чтобы как раз ему и отдать нужную сумму. Однако в назначенное время в назначенном месте он не появился. Жена пропавшего рассказала, что в тот день ее супруг приехал домой, поиграл с детьми, уехал и выключил телефон."Журналисты следят за ходом расследования по факту присвоения денег. Следствие продолжается. По имеющейся информации подозреваемый в преступлении Сергей Золин находится на свободе, наказание не понес. Будем надеется, что справедливость восторжествует", — говорит Джемакулов Мурат.Преступление было совершено еще в октябре. В начале ноября было возбуждено уголовное дело."Сегодня 25 марта. Почему подозреваемый находится на свободе?" — недоумевает пострадавший.