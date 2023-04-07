Трагедия произошла в октябре прошлого года.

Министр здравоохранения Артём Осипов прокомментировал . Трагедия произошла в октябре прошлого года.По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Минздрав провёл свою проверку и вот к каким выводам он пришёл:«Основной вывод- это нарушение взаимодействия между Юрьев-Польской районной больницей и Областной детской клинической больницей. У пациента не было хирургической болезни. Причина гибели была связана с другим заболеванием. Не буду называть, чтобы не разглашать медицинскую тайну и не говорить лишнего. Доктор-хирург Черепанов дал чёткие рекомендации, что отражено и в документах. Далее ребёнок должен был попасть в руки педиатра и наблюдаться следующие сутки. Ребёнок в руки педиатра на уровне Юрьев-Польской больницы не попал. Почему? Определит следствие. Считаю, недопустимым, что в адрес молодого профессионального хирурга со стажем более семи лет, который в ОДКБ выполняет каждую четвертую детскую операцию, и его семьи несутся проклятия. Он грамотно исключил острый живот, дал рекомендации, которые не были выполнены», - резюмировал Артём Осипов.