Министр здравоохранения Владимирской области Артем Осипов на пресс-конференции, комментируя историю с загадочной смертью 5-летнего ребенка из Юрьев-Польского, рассказал о ходе

Министр здравоохранения Владимирской области Артем Осипов на пресс-конференции, комментируя историю с загадочной смертью 5-летнего ребенка из Юрьев-Польского, рассказал о ходе расследования уголовного дела и заступился за хирурга ОДКБ, работавшего с погибшим малышом. Напомним, по словам матери погибшего мальчика, 17 октября прошлого года у него внезапно разболелся живот и поднялась температура. Скорая доставила ребенка в ОДКБ,