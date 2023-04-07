Глава города Владимира Дмитрий Наумов, осмотрев разрушающуюся смотровую площадку и Памятник крестителям Владимирской земли, заявил, что мэрия уже ищет подрядчика для исправления ситуации.

Глава города Владимира Дмитрий Наумов, осмотрев разрушающуюся смотровую площадку и Памятник крестителям Владимирской земли, заявил, что мэрия уже ищет подрядчика для исправления ситуации. «Специалисты проводят обследование и готовят проект по восстановлению объекта. Определяемся с подрядчиком, который закрепит облицовку, устранит просадки брусчатки и примет все необходимые меры для обеспечения безопасности», – написал Наумов в своем telegram-канале.