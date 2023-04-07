Из Владимирской области группа добровольцев направлена в зону СВО. Девятнадцать добровольцев из...

Из Владимирской области группа добровольцев направлена в зону СВО.Девятнадцать добровольцев из Владимирской области сегодня отправились на военную службу по контракту. Прежде, чем поехать в зону СВО, они пройдут обучение в воинских частях.Каждый получит армейскую специальность, в соответствии с которой произойдет распределение. Отметим, отбирают добровольцев по нескольким критериям. Среди них возраст - от 18 до 50 лет, и состояние здоровья. Кандидаты сдают нормативы физподготовки. В нашем регионе с начала года это уже 17-я отправка добровольцев-контрактников.Юрий Гусаров, военный комиссар Владимирской области:- Выплачивается единовременная сумма материальной помощи в размере 100 тысяч рублей. При этом, от срока контракта это не зависит. Также семьям военнослужащих и мобилизованных, и тех, кто добровольно поступил на контракт оказываются меры социальной поддержке, такие, как бесплатное питание в детских садах, школьных учреждениях. Те, кто выполняют свои задания в зоне СВО, те, соответственно, получают денежное содержание в размере от 210 тысяч рублей. Это для рядового. И выше.