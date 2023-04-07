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<a href="https://33live.ru/novosti/07-04-2023-konkurs-narodnyj-doktor-podderzhi-lyubimogo-vracha.html" target="_blank">Конкурс «Народный доктор»: поддержи любимого врача</a> - В Ивановской области подведены мартовские итоги ежемесячного конкурса «Народный доктор». В этот раз в тройку победителей вошли врачи, с которыми делятся самым сокровенным: гинеколог, уролог и нарколог.