В Ивановской области подведены мартовские итоги ежемесячного конкурса «Народный доктор». В этот раз в тройку победителей вошли врачи, с которыми делятся самым сокровенным: гинеколог, уролог и нарколог.
В Ивановской области подведены мартовские итоги ежемесячного конкурса «Народный доктор». В этот раз в тройку победителей вошли врачи, с которыми делятся самым сокровенным: гинеколог, уролог и нарколог.
Каждый месяц в Ивановской области выбирают трех медицинских работников, которым пациенты особенно благодарны за отзывчивость, доброту, неравнодушие и чуткость. Предложение организовать такой проект на традиционной декабрьской встрече губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского с жителями 8 декабря 2022 года.
Станислав Воскресенский, губернатор Ивановской области:
«У нас врачи трудятся самоотверженно, заменяют друг друга и работают буквально в режиме 24 на 7. Предлагаю вместе сделать программу «Народный доктор», чтобы те доктора, которые любимы пациентами, получали не только благодарственные письма, но и финансовое поощрение»
Ваша благодарность автоматически делает врача участником конкурса
Благодаря проекту медики получают за свою добросовестную работу дополнительное материальное поощрение (50 тысяч рублей), а пациенты – более высокое качество медицинской помощи.
Свой отзыв можно отправить двумя способами:
1) на официальную почту департамента здравоохранения Ивановской области [email protected]
;
2) в чат «Благодарности медикам» официального сообщества департамента здравоохранения Ивановской области в социальной сети «ВКонтакте».
В тексте благодарности нужно обязательно указать ФИО, должность и место работы медработника.
С апреля победителей проекта будут выбирать по трем номинациям:
народный доктор г. Иваново
народный доктор районного центра
народный доктор села
Светлана Москвина, руководитель облздрава Ивановской области
«Мы получили несколько обращений от жителей о том, что медицинским работникам малых населенных пунктов непросто победить в «Народном докторе» в связи с разным числом обслуживаемого населения у медиков областного центра, районного города и небольшого села или деревни. Мы поддержали инициативу жителей и ввели три номинации для того, чтобы представитель каждого структурного подразделения имел равные шансы на победу»
Народными докторами Ивановской области уже стали:
Февраль 2023 года:
Акушер-гинеколог Ольга Величко:
Педиатр Ольга Коновалова:
Педиатр Борис Градусов:
Март 2023 года:
Гинеколог Анастасия Маслова:
Нарколог Максим Малыгин
Уролог Василий Портной
Конкурс «Народный доктор» продолжается! Подробнее о нем читайте в