На площади Победы ремонтируют мемориал воинской славы. Строительно-отделочные работы начались после выхода сюжета 6 канала. На мемориале укрепляют гранитные плиты. На месте, где покрытия

На площади Победы ремонтируют мемориал воинской славы. Строительно-отделочные работы начались после выхода сюжета 6 канала. На мемориале укрепляют гранитные плиты. На месте, где покрытия вовсе не было, монтируют старую облицовку. Сергей, рабочий – А вы старую плитку назад приклеиваете? – Конечно. Это временно. К 9 мая. После 9 мая будет полная реконструкция этого сооружения. –