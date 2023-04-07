Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Житель Собинки обманул две микрокредитные организации. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве.Вечером 22 мая прошлого года мужчина с мобильного телефона зашёл на сайт микрозаймов, где при оформлении анкеты предоставил ложные данные о своём трудоустройстве и доходе. В результате он получил займ, который не собирался возвращать. В тот же день он аналогичным образом «кинул» ещё одну компанию. В фирмах, некоторые из которых сами спецы в деле обмана людей, удивились наглости клиента и написали заявление в полицию.Злоумышленника нашли. Уголовное дело передано мировому судье на рассмотрение.