Подведены итоги января-марта 2023 года

За январь-март 2023 года перевозки контейнеров по железной дороге выросли на 15,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.По информации ГЖД, за первый квартал перевезено 38,3 тысячи груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU). По стране отправлено больше 19,7 тысячи ДФЭ, что на 20,3% больше аналогичного периода прошлого года), в экспортном сообщении – свыше 18,5 тысяч ДФЭ (+11%).Общее количество груженых контейнеров во всех видах сообщения за три месяца составило более 22,5 тысяч ДФЭ (+7,7%), в том числе:бумага – 5,5 тысячи (+31,4% к уровню января-марта 2022 года),лесные грузы – 6,3 тысячи (+29,3%),химикаты и сода – 7,9 тысячи ДФЭ (+8%).В контейнерах перевезено 465,7 тысячи тонн грузов – это на 12,3% больше чем в январе-марте прошлого года.