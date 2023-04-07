На ремонт стационара в Суздальской районной больнице выделили 248 млн рублей.
Подрядчик уже...
На ремонт стационара в Суздальской районной больнице выделили 248 млн рублей.
Подрядчик уже проводит демонтаж внутренних помещений, прокладку коммуникаций и укладку напольной плитки.
Работы будут проводится в три этапа, сообщает Правительство Владимирской области.
В данный момент ремонтируют одно крыло лечебного корпуса 3 этажа — это терапия, хирургия и детское отделение, приёмное отделение и операционный блок.
На втором этапе будет проводится ремонт в другом крыле корпуса.
Заключительный этап - ремонт административного, стоматологического и хозяйственного корпусов, благоустройство территории, асфальтирование проездов.
Все работы планируют завершить через 9 месяцев.
Фото: pxfuel.com